Опубликован указ о назначении выборов в Госдуму

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Указ президента РФ Владимира Путина о назначении выборов депутатов Госдумы на 19 сентября 2021 года опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

По закону с момента официальной публикации документа в России начинается федеральная избирательная кампания.

В четверг вечером пресс-служба Кремля сообщила, что Путин подписан указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года.

Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.