Главы МИД РФ и Белоруссии обсудят в Москве ситуацию в мире и вектор развития диалога

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров в пятницу проведет переговоры со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем, который накануне прибыл в Москву с рабочим визитом. Как ожидается, одной из центральных тем встречи станет ситуация, которая сложилась в международной политике в последнее время, в том числе после инцидента с вынужденной посадкой в Минске самолета ирландской авиакомпании Ryanair.

Особое внимание министры уделят отношениям двух стран с США и ЕС, проблематике глобальной и европейской безопасности и вопросам противодействия иностранному вмешательству во внутренние дела суверенных государств. Кроме этого, запланировано обсуждение процесса российско-белорусской интеграции, взаимодействия Москвы и Минска в рамках ЕАЭС, ОДКБ и СНГ, а также координации подходов на международных площадках.

По следам саммита Россия - США

Встреча министров состоится буквально через день после российско-американского саммита в Женеве, на котором президенты Владимир Путин и Джо Байден в числе прочего обсудили ситуацию в Белоруссии. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков по итогам констатировал, что Москва и Вашингтон расходятся во взглядах по этой теме и сблизить их позиции вряд ли удастся. При этом Байден перед отлетом из Швейцарии заявил, что Путин на переговорах "не стал не соглашаться с тем, что случилось" в республике по версии Вашингтона, "а сказал, что дело в том, что с этим делать".

Камнем преткновения на этом направлении стал инцидент с вынужденной посадкой в Минске самолета Ryanair, на борту которого находился один из основателей признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Страны Запада трактовали эти события однозначно, обвинив белорусские власти в нарушении прав человека и создании угрозы безопасности полетов. США и Евросоюз объявили о намерении привлечь руководство республике к ответственности. В частности, Брюссель в ближайшие дни готовится ввести новый, четвертый пакет санкций в отношении Минска. Почти сразу после происшествия более 20 стран закрыли свое воздушное пространство для белорусских авиакомпаний и прекратили полеты над территорией республики.

В свою очередь Путин в интервью американскому телеканалу NBC накануне встречи с Байденом отметил, что у него нет оснований не верить объяснениям президента Белоруссии Александра Лукашенко по этой ситуации в связи с поступившей информацией о взрывном устройстве на борту лайнера. Москва считает необходимым всестороннее изучение обстоятельств произошедшего во взаимодействии с белорусской стороной. Однако у России есть своя причина проявить озабоченность: вместе с Протасевичем сотрудниками правоохранительных органов Белоруссии была также задержана и гражданка РФ София Сапега, которая является подозреваемой по уголовному делу в республике.

Лавров, как ожидается, поднимет вопрос о россиянке на переговорах с Макеем. "Данный вопрос находится на контроле страны, нашего министерства. Он обсуждается в ходе дипломатических контактов и также будет включен в повестку переговоров глав внешнеполитических ведомств двух стран, которые состоятся в Москве 18 июня", - сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в преддверии встречи министров.

Непрерывающийся диалог

Российско-белорусские отношения отличаются интенсивностью диалога на всех политических уровнях, в том числе и на высшем. Следует отметить, что за текущий год президенты двух стран встречались уже три раза, несмотря на пандемию и крайне насыщенную повестку. Последние многочасовые переговоры состоялись 28 мая, когда российский лидер принял Лукашенко в Сочи. Это позволило сторонам оперативно обсудить ситуацию с самолетом Ryanair, которая с тех пор надолго возглавила список самых горячих тем в СМИ.

В 2021 году обращают на себя внимание успехи в деле интеграции. Вопросы строительства Союзного государства находятся на особом контроле премьер-министров двух стран Михаила Мишустина и Романа Головченко, которые также достаточно часто встречаются. В начале месяца Головченко заявил, что Россия и Белоруссия выходят на финишную прямую по согласованию союзных программ. А 10 июня российский посол в Белоруссии Евгений Лукьянов сообщил, что из 28 интеграционных дорожных карт не согласованной остается только карта по энергоносителям. Так, сторонам за последнее время в целом удалось договориться по налоговой политике, осталось произвести формальные внутригосударственные процедуры. Лавров и Макей в пятницу обсудят дальнейшие перспективы интеграционных процессов между Россией и Белоруссией.

При этом Москва и Минск неизменно демонстрируют солидарность и на международной арене. "Позиции России и Беларуси совпадают или близки по большинству вопросов международной повестки: от проблем евробезопасности, до мониторинга выборов. Осуществляется тесное сотрудничество, включая поддержку взаимных инициатив в ООН, ОБСЕ, ОЗХО, МАГАТЭ и других международных организациях. Осуждаем односторонние санкции, давление на независимые государства, не приемлем вмешательство во внутренние дела, выступаем за равноправный диалог и мирное решение конфликтов", - отметили в МИД РФ накануне встречи министров.

В числе прочего Лавров и Макей рассмотрят развитие межмидовского сотрудничества, включая подготовку совместного заседания коллегии министерств иностранных дел двух стран, которое запланировано на IV квартал текущего года в столице РФ.

Преодолевая проблемы неполитического характера

Пандемия по-прежнему вносит свои коррективы, ограничивая темпы развития двусторонних отношений. Однако даже в этих условиях Россия и Белоруссия нашли новое поле для успешного взаимодействия. На Смоленской площади напомнили, что Белоруссия стала первым иностранным государством, официально зарегистрировавшим российскую вакцину "Спутник V" и с 25 марта началось ее производство на территории республики. "Рассчитываем, что продолжим такое сотрудничество и в отношении "Эпиваккороны". В ходе поездки в Беларусь 3 февраля руководитель Роспотребнадзора Анна Попова безвозмездно передала партнерам 300 доз этой вакцины", - отметили в российском дипведомстве.

Несмотря на все сложности с эпидемической обстановкой в мире сторонам удалось возобновить пассажирское железнодорожное сообщение, а также расширить количество и географию авиарейсов. Так, с 10 июня увеличилось число регулярных авиарейсов по маршруту Москва - Минск до 10 раз в неделю и было возобновлено железнодорожное сообщение между Гомелем, Полоцком и Москвой. "Возобновлено воздушное сообщение между Санкт-Петербургом, Ростовом-на-Дону, Калининградом и Минском (по одному рейсу в неделю на взаимной основе)", - добавили в МИД РФ.