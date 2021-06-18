Генпрокуратура приступила к изучению материалов по делу об организации блокады Крыма

Ранее рабочая группа, организованная властями Крыма, направила в СК и ФСБ России материалы, на основании которых, как рассчитывают на полуострове, к ответственности будут привлечены конкретные лица - те, кто подстрекал к организации блокады и участвовал в этом. Рабочая группа просит возбудить уголовное дело против 12 граждан Украины, в их числе два бывших президента этой страны.

"Несколько дней назад пришел запрос из Генпрокуратуры с просьбой направить им также материалы, которые мы имеем, чтобы Генпрокуратура подключилась к этому вопросу. Они запросили обращение в СК, мы им направили, чтобы они тоже проанализировали, приняли участие в пределах своей компетенции", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, по словам Фикса, Генеральная прокуратура также запросила материалы, "которые будут касаться международных инстанций". "Появилось еще одно обращение. В связи с тем, что Генпрокуратура уполномочена представлять государство в международных судах. Когда у нас будут все решения судов по искам, по уголовной ответственности, нам надо будет обращаться в [международные] суды о признании действий [организаторов блокады] геноцидом по отношению к крымчанам", - отметил Фикс.

Ранее в Госсовете Крыма также сообщали о планах подать иски по пяти блокадам, устроенным Крыму Украиной: энергетической, водной, транспортной, продовольственной и банковской. По данным властей полуострова, только от водной блокады уже документально подтвержден ущерб на 1,5 трлн рублей.