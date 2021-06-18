Россия призвала обсудить в Совбезе диверсию украинских военных против ЛНР

ООН, 18 июня. /ТАСС/. Россия призывает обсудить в Совете Безопасности ООН осуществленную на прошлой неделе украинской стороной диверсию, в результате которой были убиты пять военнослужащих Луганской народной республики (ЛНР). Об этом говорится в заявлении, опубликованном в четверг на сайте постпредства России при ООН.

Как следует из документа, "17 июня в ходе закрытых консультаций СБ по пункту "Разное" повестки дня Россия привлекла внимание коллег по Совету" к произошедшему. "Ночью 11 июня диверсионная группа сил специальных операций Вооруженных сил Украины "Запад" проникла на наблюдательный пост народной милиции Луганской области в районе населенного пункта Голубовское и хладнокровно расправилась с находившимися там пятью ополченцами. Один из них застрелен из снайперской винтовки иностранного производства, а другие убиты выстрелами в голову, - отметили в постпредстве. - Все это подтверждается данными проведенной на месте экспертизы. Все погибшие не являлись профессиональными военными, а один из них прослужил в ополчении всего полтора дня. Без отцов остались четверо детей".

"Россия призывает членов Совета Безопасности осудить это бессмысленное и жестокое нападение Вооруженных сил Украины на пост ополченцев Луганска, ставшее прямым нарушением минских соглашений, а также дополнительных мер по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года, которые вводят запрет на разведывательно-диверсионные действия сторон", - подчеркивается в заявлении.

В постпредстве отметили, что "особую озабоченность вызывает прямое пособничество преступлениям киевского режима против своих мирных граждан западных государств". "Так, с 13 апреля подготовкой украинских снайперов занимаются военные специалисты США в тренировочном лагере около Мариуполя, находящегося в непосредственной близости от зоны конфликта, - подчеркивается в заявлении. - Сегодня уже не секрет даже для средств массовой информации, что американские компании поставляют Минобороны Украины снайперские винтовки и боеприпасы к ним. Подобные поставки США вооружений и военной техники на Украину подталкивают Киев к дестабилизации обстановки в Донбассе и попыткам силового решения конфликта".

В российском постпредстве констатировали, что "провокация 11 июня была устроена украинскими военными практически сразу после телефонного разговора президентов Украины и США 8 июня и после поездки Владимира Зеленского на линию соприкосновения в Донбассе 8-9 июня". В документе отмечается, что диверсия была осуществлена в преддверии саммитов Группы семи, НАТО, ЕС и США, а также встречи президента России Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом.