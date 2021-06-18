Дегтярев заявил о своем выдвижении кандидатом в губернаторы Хабаровского края

ТАСС, 18 июня. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в пятницу заявил о своем намерении принять участие в выборах главы Хабаровского края. Об этом он сказал на встрече с врачами перинатального центра в Хабаровске.

Накануне в ходе разговора с президентом РФ Владимиром Путиным Дегтярев заявил о том, что готов продолжить работу во главе региона, если жители края доверят это ему. Глава государства пожелал ему успеха в предстоящей предвыборной кампании.

"Выборы объявили, с президентом мы поговорили, поэтому я для себя принял решение выдвигаться в губернаторы. Вы первый коллектив, с которым мы эту тему обсуждаем", - сказал Дегтярев.

Он заявил, что считает другое решение безответственным. "Очень много намечено, много планов заложено, под них очень большие коллективы сформированы, ресурсы, в том числе со стороны федерации, предусмотрены. Я не могу это бросить, это было безответственно, думаю, что мы должны это дело продолжать. <…> Многое обещано людям, так просто [оставить это] не могу, доверить никому тоже не могу, поэтому буду бороться, рассчитываю на [поддержу] жителей Хабаровского края", - добавил врио губернатора.

Ранее со своими кандидатами в губернаторы Хабаровского края определились КПРФ, партия "Зеленые" и Российская партия пенсионеров за социальную справедливость. Коммунисты выдвинули кандидатом первого секретаря Хабаровского краевого комитета КПРФ Петра Перевезенцева, "Зеленые" - предпринимателя Микаеля Багдасаряна, а Российская партия пенсионеров за социальную справедливость - председателя правления реготделения партии Владимира Парфенова.

Президент РФ Владимир Путин 20 июля 2020 года подписал указ об отставке губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в связи с утратой доверия. Он руководил регионом с сентября 2018 года. Врио главы региона был назначен Дегтярев, возглавлявший до этого комитет Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи. Досрочные выборы губернатора региона состоятся 19 сентября, в единый день голосования.