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Лавров: у РФ и Белоруссии есть общее видение, как продвигаться по интеграционным вопросам

Министр иностранных дел России отметил, что ранее обсудил ключевые вопросы международной обстановки с главой МИД Белоруссии

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Москва и Минск имеют общее видение того, как продвигаться по всем направлениям сотрудничества, включая интеграционные вопросы. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров, открывая переговоры с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем.

"У нас, как я понимаю, есть общее видение, как продвигаться по всем направлениям, включая интеграционные вопросы, включая внешнеполитическую координацию в обстановке, которая в сегодняшнем мире весьма непростая", - сказал он.

"Вчера мы имели возможность также пообщаться после нашей двусторонней встречи с послами стран Содружества независимых государств. Обсудили ключевые вопросы международной обстановки", - добавил министр.

По словам Лаврова, на встрече были изложены оценки саммита, который состоялся 16 июня в Женеве между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом. "И сегодня у нас уже в расширенном составе предстоит разговор по целому ряду дополнительных тем. Рассчитываем, что это будет продуктивно, как всегда", - заключил глава МИД РФ.

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