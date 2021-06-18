Телеведущая Марина Ким сообщила, что ее выдвинули кандидатом в главы Хабаровского края

ХАБАРОВСК, 18 июня. /ТАСС/. Телеведущая Марина Ким сообщила, что ее выдвинули кандидатом на выборы губернатора Хабаровского края от партии "Справедливая Россия - За правду".

"Я здесь нахожусь в статусе кандидата в депутаты Госдумы от региональной группы Дальнего Востока. Приятно объявить, что я выдвигаюсь в губернаторы Хабаровского края, в Комсомольске-на-Амуре состоялась конференция и партия выдвинула меня", - сказала Ким на пресс-конференции в пятницу.

Президент РФ Владимир Путин 20 июля 2020 года подписал указ об отставке в связи с утратой доверия губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который руководил регионом с сентября 2018 года. Врио главы региона был назначен Михаил Дегтярев, возглавлявший до этого комитет Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи.

Ранее со своими кандидатами в губернаторы Хабаровского края определились КПРФ, партия "Зеленые" и Российская партия пенсионеров за социальную справедливость. Коммунисты выдвинули кандидатом первого секретаря Хабаровского краевого комитета КПРФ Петра Перевезенцева, "Зеленые" - предпринимателя Микаеля Багдасаряна, а Российская партия пенсионеров за социальную справедливость - председателя правления реготделения партии Владимира Парфенова.

Досрочные выборы губернатора региона пройдут 19 сентября, в единый день голосования.