Первый секретарь хабаровского крайкома КПРФ подал документы на выборы главы региона

ХАБАРОВСК, 18 июня. /ТАСС/. Первый секретарь Хабаровского краевого комитета КПРФ Петр Перевезенцев в пятницу подал в избирательную комиссию региона документы для участия в выборах губернатора.

"Документы поданы", - сказал ТАСС Перевезенцев, которого накануне крайком КПРФ выдвинул своим кандидатом в губернаторы.

Перевезенцев в 2013 году участвовал в выборах мэра Хабаровска и занял второе место.

Президент РФ Владимир Путин 20 июля 2020 года подписал указ об отставке губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в связи с утратой доверия. Он руководил регионом с сентября 2018 года. Врио главы региона был назначен Михаил Дегтярев, возглавлявший до этого комитет Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи.

Помимо КПРФ, со своими кандидатами в губернаторы Хабаровского края определились партия "Зеленые" и Российская партия пенсионеров за социальную справедливость. Первая партия выдвинула на этот пост предпринимателя Микаеля Багдасаряна, вторая - председателя правления реготделения партии Владимира Парфенова. Дегтярев ранее в пятницу также объявил о своем выдвижении в губернаторы. Досрочные выборы губернатора региона состоятся 19 сентября, в единый день голосования.