В России учредили общественное движение "Новая Евразия"

ТЮМЕНЬ, 18 июня. /ТАСС/. Учредительная конференция в пятницу приняла решение о создании нового общественного объединения "Новая Евразия", целью которого станет содействие интеграции на постсоветском пространстве, передает корреспондент ТАСС.

В учредительной конференции принимают участие председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов, его сопредседатель Захар Прилепин, члены Центрального совета справороссов Сергей Михеев и Николай Стариков, народный артист РФ Аскольд Запашный, а также ряд общественных и религиозных деятелей из Азербайджана, Белоруссии, Киргизии и ДНР.

Согласно манифесту нового объединения, который есть в распоряжении ТАСС, речь идет о международном надпартийном движении, основой которого является "евразийство XXI века". "Евразийство утверждает, что Россия - это не просто страна, не Европа и не Азия, не государство в узких национальных границах. Россия - это самостоятельная цивилизация Россия - Евразия, сопоставимая с Европой или Китаем", - утверждают инициаторы проекта.

Как указывается в манифесте, странам постсоветского пространства необходимо "единое гуманитарное, культурное и образовательное пространство на основе русского языка и высокой русской культуры в симбиозе с национальными языками и культурами".

В манифесте указывается, что у России и стран бывшего СССР "нет внятного политического и идеологического ответа на построение привлекательного образа будущего". После распада Советского Союза евразийство остается единственной привлекательной идеологией для интеграции, считают участники конференции. "Только евразийство и евразийский политический проект способны восстановить наш союз в новой форме. <...> "Новую Евразию" мы видим как актуальный политический и военный союз государств, которые вместе готовы защищать свой суверенитет, ценности и образ жизни", - говорится в манифесте.

Миронов назвал идею создания нового евразийского движения абсолютно правильной. "Это геостратегическая идея, которая требует надпартийного подхода. Речь идет не о партийности, а о цивилизации, нашем совместном будущем", - сказал он, обращаясь к участникам конференции. Выступая на открытии конференции, Прилепин посетовал на отсутствие у РФ национальной идеи. По его мнению, Россия никогда не позиционировала себя как евразийская держава. В свою очередь лидер движения "Новые скифы" Павел Зарифуллин отметил, что новое объединение будет выступать за пересмотр итогов масштабной приватизации 1990-х годов и введение безусловного базового дохода за счет средств от добычи полезных ископаемых.