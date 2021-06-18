Тамбовская облдума назначила проведение выборов депутатов на 19 сентября

ТАМБОВ, 18 июня. /ТАСС/. Тамбовская областная дума на очередном заседании в пятницу назначила выборы в новый созыв на 19 сентября 2021 года, передает корреспондент ТАСС.

"Мы сегодня объявляем о выборах новой Тамбовской областной думы седьмого созыва. Выборы у нас состоятся в единый день голосования, как и во всей стране, 19 сентября", - сообщил журналистам председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин перед началом заседания.

Наряду с депутатами областной думы, жителям региона 19 сентября предстоит выбрать депутатов Госдумы. Кроме того, в Тамбове пройдут повторные выборы депутатов Тамбовской городской Думы по двум одномандатным избирательным округам, а в 12 муниципалитетах области пройдут избирательные кампании по выборам глав сельсоветов.

Предыдущие выборы депутатов Тамбовской областной думы шестого созыва состоялись в Тамбовской области 18 сентября 2016 года, одновременно с выборами в Государственную думу.