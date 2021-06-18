Выборы нового состава парламента Дагестана пройдут 19 сентября

МАХАЧКАЛА, 18 июня. /ТАСС/. Парламент Дагестана назначил на 19 сентября дату выборов депутатов Народного Собрания республики.

"За" проголосовали все 75 парламентариев, присутствующих на сессии парламента.

Народное Собрание Республики Дагестан состоит из 90 депутатов, которых избирают на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на пять лет.

Действующий шестой состав избрали в единый день голосования 18 сентября 2016 года.

9 июня 2021 года депутаты приняли отставку спикера парламента Хизри Шихсаидова. О своем намерении уйти в отставку спикер дагестанского парламента сообщил ТАСС 7 июня. По его словам, до выборов нового председателя парламент будет временно возглавлять первый заместитель - Сайгидахмед Ахмедов.

Шихсаидов стал спикером Народного Собрания Дагестана в 2013 году, с того же года возглавил региональное отделение "Единой России". На прошлой неделе президиум генсовета "Единой России" освободил его от должности секретаря дагестанского регионального отделения партии по собственному желанию.