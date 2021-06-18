Парламент Дагестана 14 октября изберет главу республики

МАХАЧКАЛА, 18 июня. /ТАСС/. Парламент Дагестана утвердил 14 октября датой голосования по избранию главы республики, передает корреспондент ТАСС с заседания парламента.

За эту дату на внеочередной сессии Народного Собрания Дагестана проголосовали 72 депутата.

Как поясняли ранее ТАСС в Центризбиркоме России, досрочные непрямые выборы главы Республики Дагестан в связи с отставкой с этого поста предыдущего руководителя республики Владимира Васильева должны пройти не позднее 45 дней после избрания правомочного состава Народного Собрания республики седьмого созыва, выборы депутатов которого намечены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Нового руководителя региона будут выбирать депутаты Народного собрания республики путем тайного голосования из предложенных президентом РФ кандидатур.

В октябре прошлого года временно исполняющим обязанности главы Дагестана был назначен Сергей Меликов. Меликов с 2019 года являлся сенатором от Ставропольского края, ранее он занимал пост полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе (2014-2016), был первым заместителем директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ (2016-2019).