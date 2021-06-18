{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Форум регионов России и Белоруссии запланировали на конец июня

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что к восьмидесятой годовщине начала Великой Отечественной войны запланированы несколько "специальных торжественных мероприятий"

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Проведение Форума регионов России и Белоруссии запланировано на конец июня в Московской области. Об этом сообщил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем.

"На конец июня запланировано еще одно очень важное мероприятие - Форум регионов, который должен пройти в Московской области", - указал глава российского дипведомства.

Министр отметил, что к восьмидесятой годовщине начала Великой Отечественной войны 22 июня запланирован ряд "специальных торжественных мероприятий", в том числе встреча в Брестской крепости. "Там специальная программа одобрена, - продолжил Лавров. - И там же параллельно состоится Международный форум российских соотечественников, в организации которого нам активно помогают наши белорусские друзья, за что мы весьма и весьма признательны".

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичБелоруссияРоссия
Пандемия COVID-19
Пескову неизвестно о возможности переноса выборов в Госдуму из-за ситуации с коронавирусом
У Центризбиркома и санитарных властей наработан необходимый опыт, отметил пресс-секретарь главы государства
Читать полностью