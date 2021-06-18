Форум регионов России и Белоруссии запланировали на конец июня

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Проведение Форума регионов России и Белоруссии запланировано на конец июня в Московской области. Об этом сообщил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем.

"На конец июня запланировано еще одно очень важное мероприятие - Форум регионов, который должен пройти в Московской области", - указал глава российского дипведомства.

Министр отметил, что к восьмидесятой годовщине начала Великой Отечественной войны 22 июня запланирован ряд "специальных торжественных мероприятий", в том числе встреча в Брестской крепости. "Там специальная программа одобрена, - продолжил Лавров. - И там же параллельно состоится Международный форум российских соотечественников, в организации которого нам активно помогают наши белорусские друзья, за что мы весьма и весьма признательны".