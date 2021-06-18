Москва и Минск договорились координировать усилия по защите государственного суверенитета

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Москва и Минск договорились координировать усилия для укрепления государственного суверенитета РФ и Белоруссии. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем.

"С учетом такой откровенно агрессивной линии наших коллег мы договорились координировать усилия в целях укрепления государственного суверенитета РФ и Белоруссии и обеспечивать национальную безопасность наших двух стран совместными усилиями на основе имеющихся международно-правовых договоренностей", - сказал он.

Как отметил министр, в двусторонних отношениях РФ и Белоруссии, прежде всего под непосредственным руководством премьеров, по поручению президентов двух стран продолжается работа по повышению эффективности интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства, а также в рамках участия в Евразийском экономическом союзе. "Рассчитываем, что эта работа, которая прогрессирует, будет в ближайшем будущем доложена президентам наших двух стран", - добавил Лавров.

Сотрудничество в борьбе с пандемией

Лавров отметил, что Россия и Белоруссия договорились продолжать сотрудничество в сфере борьбы с пандемией. "Договорились продолжать сотрудничество по противодействию новой коронавирусной инфекции. Мы передаем белорусским друзьям самые современные препараты и тест-системы", - сказал он.

Как отметил министр, в Белоруссии уже налаживается производство российской вакцины "Спутник V" с плановой производительностью до 500 тыс. доз в месяц. "Думаю, что это будет очень хорошим подспорьем для решения соответствующих задач наших друзей и соседей", - добавил Лавров.

Отношения с ЕС

Лавров указал, что Москва и Минск обеспокоены линией, которую проводит Евросоюз в отношении России и Белоруссии. "Выразили озабоченность по поводу линии, которую проводит Европейский союз в отношении наших стран", - сказал он.

По его словам, линия ЕС не может быть признана конструктивной, "когда формулируются установки типа "отпор, сдерживание и взаимодействие". Это немножко напоминает расслоение мысли и едва ли может считаться здравой политикой", - добавил глава МИД РФ.

Задачи, поставленные президентами

Лавров и Макей подчеркнули по итогам переговоров, что нацелены на выполнение всех задач, поставленных лидерами России и Белоруссии Владимиром Путиным и Александром Лукашенко.

"Мы провели - вчера и сегодня - очень подробные переговоры по всему комплексу наших отношений. Подчеркнули, что нацелены на решение всех тех задач, которые поставлены президентами наших стран", - указал Лавров.

Министр напомнил, что только в этом году президенты двух стран трижды проводили очные переговоры. Диалог Москвы и Минска поддерживался и на уровне глав правительств России и Белоруссии Михаила Мишустина и Романа Головченко, а также по линии различных ведомств. "Все это обеспечивало традиционно плотную ткань нашего стратегического партнерства и союзничества", - подчеркнул Лавров.

Министр указал, что Москва и Минск испытывают на себе серьезное внешнее давление с использованием санкций и грязных информационных кампаний.

"Мы констатировали, что развиваем свое взаимодействие в очень непростых условиях. На обе наших стороны оказывается серьезное внешнее давление с использованием нелегитимных односторонних инструментов сдерживания. Мы испытываем на себе методы гибридной войны - от односторонних санкций до грязных информационных кампаний", - сказал он.