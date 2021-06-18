{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Лавров назвал слухами информацию о возможном создании военных баз Турции в Азербайджане

Министр иностранных дел России не стал комментировать соответствующие сообщения

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отказался комментировать информацию о возможном создании турецких военных баз в Азербайджане, назвав это слухами.

"Мы не обсуждали этот вопрос, и слухи мы ее комментируем", - сказал российский министр на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган не исключил, что в рамках подписанной с Азербайджаном Шушинской декларации может идти речь о создании на азербайджанской территории военной базы ВС Турции.

Теги
АзербайджанЛавров, Сергей ВикторовичБелоруссияТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп ТайипМакей, Владимир Владимирович
Пандемия COVID-19
Пескову неизвестно о возможности переноса выборов в Госдуму из-за ситуации с коронавирусом
У Центризбиркома и санитарных властей наработан необходимый опыт, отметил пресс-секретарь главы государства
Читать полностью