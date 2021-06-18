Лавров назвал слухами информацию о возможном создании военных баз Турции в Азербайджане

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отказался комментировать информацию о возможном создании турецких военных баз в Азербайджане, назвав это слухами.

"Мы не обсуждали этот вопрос, и слухи мы ее комментируем", - сказал российский министр на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган не исключил, что в рамках подписанной с Азербайджаном Шушинской декларации может идти речь о создании на азербайджанской территории военной базы ВС Турции.