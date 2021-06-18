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Макей проинформировал Лаврова о ситуации с задержанной в Минске россиянкой Сапегой

Глава российского дипведомства выразил надежду на то, что в скором времени ситуация вокруг российских граждан в Минске будет разрешена

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. МИД Белоруссии предоставил России информацию о задержанных в Минске российских гражданах, в том числе о Софье Сапеге. Об этом сообщил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем.

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"Владимир Владимирович Макей проинформировал о ситуации с задержанными в Белоруссии российскими гражданами, имею в виду Софью Сапегу, Егора Дудникова. Посольство России в Минске держит этот вопрос на особом контроле", - сказал он.

Лавров отметил помощь, которую оказывает Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, а именно оплату услуг адвокатов. "Проблем с консульским доступом не имеется", - уточнил он.

Глава российского дипведомства также выразил надежду на то, что в скором времени ситуация вокруг российских граждан в Минске будет разрешена. "Будем надеяться, что эта ситуация [с задержанными россиянами] будет вскоре разрешена", - сказал он.

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Лавров, Сергей ВикторовичБелоруссияРоссия
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