Лавров: учения НАТО Defender Europe - 21 демонстрируют агрессивные намерения альянса

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. НАТО крупномасштабными учениями Defender Europe - 21 показывает свои агрессивные намерения. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем.

"Говорили мы и о действиях НАТО, которая пытается обстановку нагнетать на нашем общем европейском континенте. Конечно, мы оценили продолжающиеся крупномасштабные учения Defender Europe - 2021 как демонстрацию агрессивных намерений альянса, - сказал Лавров. - Об этом, кстати сказать, шла речь и в ходе наших контактов с американскими коллегами".

Учения Defender Europe - 21 направлены на отработку развертывания в Европе войск, переброшенных из США. В марте в порты Албании, Хорватии, Германии и Греции морским путем доставили американскую военную технику и снаряжение. К учениям Defender Europe в 2021 году привлечены более 30 тыс. военнослужащих из 25 стран, которые проведут совместные тренировки на территории 13 стран.