Лавров: объемы перевозок будут восстановлены по мере нормализации ситуации с COVID-19

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Объемы транспортных перевозок между Россией и Белоруссией будут восстанавливаться по мере нормализации эпидемической ситуации. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем.

"По мере того, как ситуация будет нормализовываться, мы будем возвращаться к традиционным, полноценным объемам перевозок, что напрямую отвечает интересам наших граждан, бизнеса, общественности", - сказал он.

Министр подчеркнул, что обе стороны выразили единое мнение о том, что постепенное улучшение ситуации, связанной с распространением коронавируса, позволит расширить дальнейшее восстановление транспортного сообщения между странами. "Сейчас еженедельно по десять рейсов между Москвой и Минском осуществляют авиакомпании двух стран, возобновлено железнодорожное сообщение", - отметил Лавров.