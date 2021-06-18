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Пандемия COVID-19

Лавров: объемы перевозок будут восстановлены по мере нормализации ситуации с COVID-19

По словам министра, возвращение к полноценным объемам перевозок отвечает интересам граждан, бизнеса, общественности

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Объемы транспортных перевозок между Россией и Белоруссией будут восстанавливаться по мере нормализации эпидемической ситуации. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем.

"По мере того, как ситуация будет нормализовываться, мы будем возвращаться к традиционным, полноценным объемам перевозок, что напрямую отвечает интересам наших граждан, бизнеса, общественности", - сказал он.

Министр подчеркнул, что обе стороны выразили единое мнение о том, что постепенное улучшение ситуации, связанной с распространением коронавируса, позволит расширить дальнейшее восстановление транспортного сообщения между странами. "Сейчас еженедельно по десять рейсов между Москвой и Минском осуществляют авиакомпании двух стран, возобновлено железнодорожное сообщение", - отметил Лавров.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияПандемия COVID-19
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