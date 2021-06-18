Лавров заявил, что в отношениях России и США не будет "игры в одни ворота"

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Россия не допустит в отношениях с США подхода с "игрой в одни ворота". Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя звучащие из Вашингтона оценки итогов встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве.

"Я читал отзывы по итогам женевских переговоров официальных лиц американских, в том числе участников этих переговоров. Они пытаются позиционировать себя таким образом, что они сказали: "Надо нам вернуть персонал, который будет обеспечивать работу посольства, надо добиться от России ответа на обвинения, связанные с деятельностью хакеров, которые атакуют американскую инфраструктуру, и надо нам добиться от России освобождения американцев, которые отбывают срок в местах лишениях свободы". Это не тот подход, о котором говорили президенты. Я очень хотел бы, чтобы услышали нас те, кто комментирует итоги саммита таким образом: не будет игры в одни ворота", - сказал министр.

Лавров напомнил, что Путин поддержал предложение Байдена решать имеющиеся вопросы на взаимоприемлемой основе. "Если логика американцев - сейчас послов вернули, а теперь давайте вы выполните все, что нам надо, а мы потом посмотрим - и по дипломатам, и по кибератакам, и по осужденным, - так не пойдет. <...> Только так и можно двигаться вперед. Поэтому если эта логика, которую президенты зафиксировали в Женеве, возобладает среди бюрократов, я думаю, мы достигнем результата", - резюмировал глава российского МИД.