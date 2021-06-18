Песков объяснил, почему Путин отправил закон о фейках на доработку

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин отклонил закон об ужесточении правил цитирования в СМИ, так как у него появились вопросы к теме освобождения прессы от ответственности. Об этом в пятницу заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"У президента появились вопросы к некоторым частям этого закона, в частности к частям, где идет речь об освобождении от ответственности, поэтому президент посчитал нужным вернуть этот закон на доработку", - пояснил представитель Кремля.

Он уточнил, что документ будет дорабатываться уже осенью.