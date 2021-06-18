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Песков объяснил, почему Путин отправил закон о фейках на доработку

У президента появились вопросы к освобождению СМИ от ответственности, указал пресс-секретарь главы государства

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин отклонил закон об ужесточении правил цитирования в СМИ, так как у него появились вопросы к теме освобождения прессы от ответственности. Об этом в пятницу заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"У президента появились вопросы к некоторым частям этого закона, в частности к частям, где идет речь об освобождении от ответственности, поэтому президент посчитал нужным вернуть этот закон на доработку", - пояснил представитель Кремля.

Он уточнил, что документ будет дорабатываться уже осенью.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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