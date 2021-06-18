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Песков назвал развертывание объектов НАТО вблизи границ РФ поводом для особого внимания

Так пресс-секретарь президента РФ прокомментировал информацию о возможном создании военной базы Турции в Азербайджане

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Развертывание военных объектов стран НАТО у границ России является поводом для особого внимания и необходимых шагов по обеспечению безопасности. Об этом заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В любом случае открытие объектов военной инфраструктуры стран - членов альянса вблизи наших границ является поводом для нашего особого внимания, а также причиной для наших шагов, необходимых для обеспечения нашей безопасности и наших интересов", - сказал Песков, комментируя информацию о возможном создании военной базы Турции в Азербайджане.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган не исключил, что в рамках подписанной с Азербайджаном Шушинской декларации может идти речь о создании на азербайджанской территории военной базы ВС Турции.

Теги
АзербайджанТурцияРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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