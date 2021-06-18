Лавров заявил, что Москва поддержит Минск в его дальнейших шагах по ДОН

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Россия готова оказать белорусской стороне активную поддержку в ее дальнейших шагах по Договору по открытому небу (ДОН). Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем.

"Беларусь была с нами в одной группе в Договоре по открытому небу, и наши друзья сейчас должны определить свои дальнейшие шаги. Мы будем, конечно же, активно их поддерживать. В любом случае, продолжим тесно координировать все наши действия на этом направлении в интересах укрепления безопасности Союзного государства", - сказал глава МИД РФ.

По словам Лаврова, на переговорах стороны большое внимание уделили проблематике стратегической стабильности. "Мы проинформировали наших друзей о ее обсуждении в ходе саммита президентов [РФ Владимира] Путина и [США Джо] Байдена в Женеве. Особое внимание мы сегодня уделили таким практическим аспектам этой темы, как судьба ракет средней и меньшей дальности с учетом того, что Соединенные Штаты вышли из соответствующего договора, запрещающего размещение таких систем в НАТО наземном исполнении, и мы вынуждены были поступить аналогичным образом. Ситуация вокруг Договора по открытому небу, где точно также после решения Соединенных Штатов не возвращаться в этот договор, мы уведомляем депозитариев о том, что и мы из него выходим", - добавил он.

19 мая закон о денонсации Россией ДОН был единогласно принят Госдумой, 2 июня за него так же единогласно проголосовали в Совете Федерации. Президент РФ Владимир Путин подписал закон 7 июня.

Правительство России распорядилось принять предложение о выходе страны из группы государств - участников Договора по открытому небу. МИД РФ поручено уведомить об этом решении Белоруссию и остальные страны - участницы договора. Кроме того, прекращает действовать соглашение между РФ и Белоруссией о сотрудничестве в этой группе. Распоряжение начинает действовать со дня вступления в силу закона о денонсации Россией ДОН.