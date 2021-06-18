Пескову неизвестно о возможности переноса выборов в Госдуму из-за ситуации с коронавирусом

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Опыт голосования по поправкам к конституции, которое проводилось на фоне пандемии, позволяет властям "хеджировать риски" и на сентябрьских выборах в Госдуму. Об этом заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, добавив, что ему неизвестно о возможном переносе голосования из-за обострения ситуации с коронавирусом.

Так он ответил на вопрос, допускают ли в Кремле вероятность такого переноса. "Мне неизвестно об этом", - сказал Песков.

Он напомнил, что российское власти уже проводили "аналогичное мероприятие" в условиях пандемии, поэтому у Центризбиркома и санитарных властей наработан необходимый опыт. "Я имею в виду голосование по изменениям в конституцию. Тогда в результате принятых мер удалось обеспечить санитарную безопасность процесса голосования. Поэтому есть опыт, который позволяет нам хеджировать все риски", - отметил Песков.

Пресс-секретарь президента согласился с мыслью о том, что такого переноса хотелось бы избежать. "Безусловно, - сказал он. - Электоральный процесс, конечно, лучше не подвергать влиянию обстоятельств".

Он переадресовал в Центризбирком вопрос о том, прорабатывают ли власти вариант проведения только удаленного голосования на сентябрьских выборах в Госдуму.

"Этот вопрос нужно все-таки в ЦИК адресовать", - ответил он на соответствующий вопрос в беседе с журналистами в пятницу.

Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября. Одновременно с этим будут проходить региональные и муниципальные выборы. В единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.