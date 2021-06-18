Комиссия СФ ожидает попыток организации незаконных акций протеста в период выборов

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Мониторинговая группа по признакам вмешательства в суверенные дела РФ в период подготовки и проведения выборов в Госдуму прогнозирует попытки организации незаконных протестных акций с их последующим освещением в зарубежных СМИ. Об этом заявил Владимир Джабаров - глава рабочей группы по мониторингу, образованной в рамках временной комиссии Совфеда по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.

"В период предвыборной кампании следует ожидать попытки устраивать в России противоправные уличные акции с их последующим освещением иностранными СМИ и соцсетями", - сказал Джабаров на заседании рабочей группы в пятницу.

По его словам, при попытках дискредитации итогов думских выборов 2021 года "во многом будут использованы западные наработки по белорусскому сценарию, то есть с имитацией всеобщего непризнания в мире их итогов".

"Последнее может проявляться в синхронизированной по времени и тождественной по содержанию публичной реакции должностных лиц, политиков, журналистов, экспертов и правозащитников в ряде стран Евросоюза и НАТО, а также в проведении соответствующих заявлений и резолюций антироссийского характера с площадок Европарламента, Парламентской ассамблеи Совета Европы, ОБСЕ и т. д.", - сказал сенатор.

Джабаров подчеркнул, что иностранные центры, в том числе американские, стран Евросоюза, НАТО и Украины, еще до официального объявления парламентских выборов в РФ начали активную, масштабную и системную работу по их дискредитации. "Судя по всему, конечной целью этой работы является максимальная дискредитации всей избирательной системы России, президентской избирательной кампании 2024 года. Иностранными центрами ставится задача вызвать недоверие к самим итогам российских выборов", - сказал он.

Глава рабочей группы, сославшись на имеющиеся у комиссии данные, отметил, что конкретная деструктивная работа по поводу сентябрьских выборов 2021 года была начата весной этого года и координируется Госдепартаментом США.

Выдвижение непроходных кандидатов

По его словам, аффилированные с Госдепом, американскими спецслужбами и иными западными центрами структуры, признанные в РФ иностранными агентами и обвиненные в экстремистской деятельности, должны, "по заслуживающей доверие информации, с начала объявления избирательной кампании выдвигать кандидатами на выборы в Госдуму лиц из числа своих активистов, граждан России, тех, кто не может согласно действующему законодательству РФ быть зарегистрирован на законных основаниях". "То есть искусственно создается заведомо провокационная ситуация, в которой власти США и их союзники в итоге смогут поднять международную шумиху о якобы массовых нарушений избирательных прав граждан в России", - подчеркнул Джабаров.

В свою очередь глава временной комиссии СФ Андрей Климов сообщил, что с использованием современных информационных технологий, включая технологии искусственного интеллекта, планируется фабрикация видеоматериалов на основе записей с веб-камер на участках для голосования. "Впоследствии такого рода подтасовки предполагается использовать в качестве псевдодоказательств неких массовых нарушений в период голосования", - сказал он.

"Уже сегодня есть все основания полагать, что в ближайшее время с использованием русскоязычных лиц за рубежом будут проводиться имитации протестных акций антироссийской направленности для их последующего использования прозападными СМИ, социальными сетями и соответствующими НКО в целях дискредитации избирательной системы России", - добавил сенатор.

Он подчеркнул, что комиссия сделает все возможное для дальнейшего выявления и разоблачения подобных противоправных попыток. "Мы рассчитываем, что собранная нашей мониторинговой группой информация будет использована Центральной избирательной комиссией и Общественной палатой России", - сказал Климов.

Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября. Одновременно с этим будут проходить региональные и муниципальные выборы. В единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав 9 субъектов РФ (еще в трех высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.