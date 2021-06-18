Голосование на выборах в Госдуму пройдет в течение трех дней с 17 по 19 сентября

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Голосование на выборах депутатов Госдумы восьмого созыва и региональных выборах в сентябре будет проходить в течение трех дней подряд. Об этом на заседании Центризбиркома России в пятницу сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

"Мы пришли к выводу, учитывая ряд факторов, что необходимо провести голосование на выборах депутатов Госдумы и иных выборах, референдумах, назначенных на 19 сентября 2021 года, не в один день", - сказала Памфилова, добавив, что голосование пройдет в течение нескольких дней подряд - 17, 18 и 19 сентября 2021 года.

По ее словам, проведение голосования в течение трех дней является оптимальным в нынешней ситуации. "Это гарантирует безопасность, доступность и удобство для избирателей. В первую очередь выигрывают именно избиратели", - отметила глава ЦИК. Она добавила, что это решение было принято с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в РФ и результатов опросов избирателей, большинство из которых высказались в пользу многодневного голосования.

В июле 2020 года Госдума приняла поправки в избирательное законодательство, которые в том числе предусматривают возможность голосовать на выборах и референдумах в течение нескольких дней, но не более трех.

Президент России Владимир Путин в четверг подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Указ был опубликован и вступил в силу, с этого момента избирательная кампания официально стартовала.

Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.