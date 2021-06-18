Посол РФ: Россия не делит победу в Великой Отечественной войне по национальному признаку

БЕРЛИН, 18 июня. /ТАСС/. Россия не делит победу в Великой Отечественной войне по национальному признаку - это ее основополагающий принцип. Об этом заявил журналистам в пятницу посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев.

"Мы нашу Победу и нашу боль по национальным квартирам не делим", - сказал дипломат. "Наша советская армия, Красная армия, советский народ были многонациональными, он [народ] и воевал, и побеждал, и гибли, как известно, тоже вместе. И в братских могилах лежат вместе. По национальному признаку не делим - это наш основополагающий принцип - и тем гордимся", - подчеркнул российский посол.

Нечаев положительно оценил выступление президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в музее "Берлин-Карлсхорст", где в пятницу была открыта выставка под названием "Масштабы одного преступления. Советские военнопленные во Второй мировой войне". Штайнмайер, в частности, сказал, что сохранение памяти советских жертв войны является обязанностью немцев. Он также предостерег от использования памяти о войне в качестве оружия.

Ранее посол Украины Андрей Мельник отказался принимать участие в церемонии открытия выставки, заявив, что в Германии якобы недостаточно внимательно относятся к чувствам украинцев как одной из самых больших групп жертв Второй мировой войны.

Выставка организована германо-российским музеем "Берлин-Карлсхорст" совместно с Германским историческим институтом в Москве, мемориалом на месте концлагеря Флоссенбюрг, фондом мемориалов Нижней Саксонии и Народным союзом Германии по уходу за военными захоронениями. Экспозиция поделена на три раздела и состоит из общей тематической части, отдельных биографий советских военнопленных и интерактивной карты с расположением нацистских лагерей для них. Выставка будет работать до 3 октября.

Музей "Берлин-Карлсхорст" - первый и единственный в своем роде в ФРГ, чья экспозиция посвящена Второй мировой войне. Кроме него в Германии нет специализированных музеев о минувшей войне, подобных тем, что действуют, например, в России. В историческом здании музея в ночь с 8 на 9 мая 1945 года был подписан Акт о полной и безоговорочной капитуляции гитлеровской Германии - окончательная процедура после подписания аналогичного акта за несколько дней до этого в Реймсе.