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На выборах в Госдуму не будет голосования "на пеньках"

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что на выборах в сентябре текущего года не будет применяться форма голосования на придомовых территориях, так называемое голосование на пеньках.

"В единый день голосования в прошлом году мы применяли две формы дополнительного голосования. И так полюбившееся многим голосование на придомовых территориях, которое в народе прозвали голосованием на пеньках, оно достойно выполнило свою функцию, но сейчас в этом не никакой необходимости, мы его не будем применять", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в пятницу.

Теги
РоссияПамфилова, Элла Александровна
Голосование на выборах в Госдуму пройдет в течение трех дней с 17 по 19 сентября
Это гарантирует безопасность, доступность и удобство для избирателей, отметила председатель ЦИК Элла Памфилова
Голосование на выборах в Госдуму пройдет в течение трех дней с 17 по 19 сентября
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