На выборах в Госдуму не будет голосования "на пеньках"

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что на выборах в сентябре текущего года не будет применяться форма голосования на придомовых территориях, так называемое голосование на пеньках.

"В единый день голосования в прошлом году мы применяли две формы дополнительного голосования. И так полюбившееся многим голосование на придомовых территориях, которое в народе прозвали голосованием на пеньках, оно достойно выполнило свою функцию, но сейчас в этом не никакой необходимости, мы его не будем применять", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в пятницу.