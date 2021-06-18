Путин на встрече с Совбезом РФ предложил обсудить итоги саммита Россия - США

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин, открывая в пятницу оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, предложил обсудить итоги прошедшего в Женеве в среду саммита РФ - США.

"У нас есть ряд вопросов, которые мы должны обсудить в рабочем, плановом порядке, и несколько текущих [тем]. Но начать предлагаю с анализа результатов наших встреч в Женеве с президентом Соединенных Штатов [Джо Байденом]", - сказал глава российского государства.

Продолжая тему, он предложил начать совещание с выступления главы МИД РФ Сергея Лаврова.