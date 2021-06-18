Путин 19 июня обозначит ключевые направления для "Единой России" на ближайшие годы

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в своем выступлении на съезде "Единой России" в субботу, 19 июня, обозначит ключевые направления деятельности партии на ближайшие годы. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Президент России выступит на съезде партии "Единая Россия", который пройдет в Москве 19 июня. В преддверии выборов в Государственную думу и другие избираемые органы власти, которые состоятся 19 сентября в единый день голосования, Владимир Путин обозначит ключевые направления деятельности крупнейшей парламентской партии на ближайшие годы", - говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отмечал, что Путин очно примет участие в съезде единороссов, но с учетом всех эпидемиологических требований. Он анонсировал также важное и содержательное выступление президента.

Участники съезда "Единой России" 19 июня утвердят список кандидатов, которые представят партию на выборах в сентябре, а также основные направления предвыборной программы. Согласно закону, все партии должны провести предвыборные съезды и утвердить списки кандидатов на выборы в Госдуму в течение 25 дней после официального опубликования указа президента РФ о назначении выборов. Все съезды необходимо проводить в очном режиме. Выборы в Госдуму назначены на 19 сентября 2021 года.