ЦИК представил логотип и слоган выборов депутатов Госдумы

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Центризбирком России на заседании в пятницу представил логотип и слоган избирательной кампании по выборам депутатов Госдумы 19 сентября 2021 года.

Логотип на белом фоне, с левой стороны цветами российского триколора оформлено название - "Выборы депутатов Государственной думы 19 сентября 2021 года". С правой стороны синим цветом выделен слоган кампании - "Выбираем вместе".

Президент России Владимир Путин в четверг подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Указ был опубликован и вступил в силу, с этого момента избирательная кампания официально стартовала. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.