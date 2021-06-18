В выборах депутатов Госдумы смогут принять участие 32 политические партии

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев сообщил, что в выборах депутатов Госдумы 19 сентября могут принять участие 32 политические партии, 14 из них имеют право не собирать подписи избирателей в пользу кандидатов.

"Мы получили от Минюста список 32 политических партий, имеющих право принимать участие в выборах депутатов Госдумы", - сказал Булаев на заседании ЦИК в пятницу.

По его словам, участвовать в выборах без сбора подписей смогут "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия - За правду", Партия пенсионеров, "Коммунисты России", "Родина", "Новые люди", "Яблоко", "Зеленая альтернатива", Партия роста, "Зеленые", РПСС и "Гражданская платформа".

Правом так называемой парламентской льготы, то есть освобождением от сбора подписей избирателей обладают партии, представленные в Госдуме, набравшие на предыдущих федеральных парламентских выборах более 3% голосов по списку или прошедшие по списку в заксобрание хотя бы одного субъекта РФ. Всем остальным партиям, имеющим право принимать участие в выборах, придется собирать для регистрации списка кандидатов не менее 200 тыс. подписей, для регистрации в одномандатных округах - подписи не менее 3% от числа избирателей в каждом из них (не менее 3 тыс. подписей в округах с менее 100 тыс. избирателей).

Президент России Владимир Путин в четверг подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Указ был опубликован и вступил в силу, с этого момента избирательная кампания официально стартовала.

Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.