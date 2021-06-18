Прилепин заявил о стремлении создать левую коалицию на основе союза с КПРФ

ТЮМЕНЬ, 18 июня. /ТАСС/. Формирование левой коалиции на основе объединения "Справедливой России - За правду" и КПРФ неизбежно. Такое мнение в пятницу высказал сопредседатель справороссов Захар Прилепин по итогам учредительной конференции движения "Новая Евразия".

"Стратегическая цель - это создание мощной левой, левоевразийской коалиции, конечно же, в первую очередь на основе объединения "Справедливой России - За правду", КПРФ и всех евразийских сообществ. Это неизбежно произойдет", - сказал он журналистам.

В беседе с ТАСС Прилепин уточнил, что на низовом уровне коммунистов есть стремление к интеграции. "Низовое движение, безусловно, есть, очень серьезное на уровне региональных отделений, отдельных представителей коммунистической партии", - отметил он, добавив, что с руководством КПРФ тема объединения пока не обсуждалась.