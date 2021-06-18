Голосование на думских выборах будет проходить с 8:00 до 20:00 в течение всех трех дней

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Голосование на выборах депутатов Госдумы будет проходить в стандартные часы - с 8:00 до 20:00 местного времени. Об этом сообщила в пятницу глава ЦИК РФ Элла Памфилова на заседании комиссии, где обсуждается календарный план думской избирательной кампании.

План предусматривает проведение голосования в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. "Время голосования 17 и 18 сентября будет аналогично времени голосования в традиционный день - воскресенье, 19 сентября. Мы не разводим по времени, это полноценное в течение всего дня голосование все три дня с 8:00 до 20:00 [местного времени]", - проинформировала Памфилова.

Ранее обсуждался вопрос о возможности корректировки времени голосования на выборах в пятницу и субботу в случае проведения многодневных выборов. Это было обусловлено тем, что более половины избирательных участков в РФ расположены в зданиях школ, таким образом избирательные действия могли бы накладываться на учебный процесс.

Памфилова напомнила, что на выборах в Госдуму будут применяться две основные формы голосования - голосование на избирательных участках и на дому, которое, по словам главы ЦИК, будет упорядочено, чтобы не допустить "никаких вольностей". В этом контексте она обратила внимание, что система "Мобильный избиратель", позволяющая голосовать по месту нахождения, а не регистрации, и трехдневное голосование "выбивает почву из-под ног тех, кто пытается организовать дополнительные пункты голосования, например, на предприятиях с непрерывным циклом". "Нет такой необходимости, человек может проголосовать до или после работы, или переписаться на участок недалеко от работы", - подчеркнула председатель комиссии. "Мы возвращаем голосование на дому к его истинному предназначению - для тех, кто нуждается, маломобилен, не может прибыть на участок по уважительной причине", - указала Памфилова.

Еще одной дополнительной формой голосования будет голосование в труднодоступных и отдаленных местностях, где отсутствуют стандартные избирательные участки.

В четверг президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении выборов в Госдуму на 19 сентября 2021 года. Ввиду эпидемиологической ситуации в РФ Центризбирком предложил провести выборы в течение трех дней, как позволяет избирательное законодательство.