Москалькова направит в МИД список осужденных в США россиян для возможного обмена

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направит министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову список осужденных в США россиян для возможного обмена. Об этом она сообщила журналистам в пятницу.

"Сегодня было заявлено о возможности обмена. Мы намерены написать письмо Сергею Викторовичу Лаврову со списком тех граждан, с которыми мы постоянно работаем последние годы по их положению в США. Это [Константин] Ярошенко, [Виктор] Бут и ряд других людей", - сказала она.