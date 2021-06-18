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Москалькова направит в МИД список осужденных в США россиян для возможного обмена

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направит министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову список осужденных в США россиян для возможного обмена. Об этом она сообщила журналистам в пятницу.

"Сегодня было заявлено о возможности обмена. Мы намерены написать письмо Сергею Викторовичу Лаврову со списком тех граждан, с которыми мы постоянно работаем последние годы по их положению в США. Это [Константин] Ярошенко, [Виктор] Бут и ряд других людей", - сказала она.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСШАРоссияМоскалькова, Татьяна Николаевна
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