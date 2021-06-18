Россия выйдет из Договора по открытому небу 18 декабря

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Россия полностью выйдет из Договора по открытому небу (ДОН) 18 декабря 2021 года. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении МИД РФ.

"Россия уведомила все государства-участники о своем решении выйти из ДОН через шесть месяцев после направления уведомления. Таким образом, это произойдет 18 декабря 2021 года", - указали в дипведомстве.

Москва со вступлением в силу федерального закона "О денонсации Российской Федерацией Договора по открытому небу" в соответствии с установленной процедурой направила уведомления странам - депозитариям соглашения - Венгрии и Канаде, - а также остальным государствам-участницам через посольства в соответствующих столицах.

"Государствам - депозитариям ДОН направлена просьба незамедлительно проинформировать все государства-участники о соответствующем уведомлении и созвать в кратчайший предусмотренный договором срок (то есть через 30 дней) конференцию государств-участников с целью рассмотрения последствий выхода России", - говорится в документе.

В министерстве отметили, что ситуация с договором показывает бесперспективность попыток добиться односторонних преимуществ, игнорируя при этом интересы и озабоченности Москвы.

"История ДОН позволяет сделать по крайней мере два вывода. Первый: попытки добиться односторонних преимуществ, игнорируя при этом интересы и озабоченности России, обречены на провал, - говорится в заявлении МИД РФ. - Второй: расчет на то, что "техническое превосходство" Запада позволит обойти Россию, оставить ее на обочине, также не оправдывается".

В российском дипведомстве призвали западных партнеров осознать, что они не смогут обеспечить свою безопасность без учета интересов безопасности РФ и ее союзников. "Эффективный ответ у нас всегда найдется. Но лучше все же вместе конструктивно работать над укреплением европейской и глобальной безопасности, опираясь в том числе на опыт многолетнего плодотворного сотрудничества государств в рамках ДОН", - подчеркнули в министерстве.

В заявлении отмечается, что Россия делала все для сохранения договора и вся ответственность за его развал лежит на США. Как указали в МИД РФ, американцы активно выступают за прозрачность в военной области "лишь в тех случаях, когда они рассчитывают реализовать через нее какие-то свои преимущества".

"Когда же речь заходит о мерах открытости, затрагивающих их собственную территорию, они дают задний ход и начинают создавать препятствия выполнению таких договоренностей, не задумываясь при этом ни о европейской безопасности, ни об озабоченностях союзников, ни об оценке собственной договороспособности", - заключили в ведомстве.