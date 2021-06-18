ЦИК запустил символические часы с обратным отсчетом времени до выборов в Госдуму

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. ЦИК РФ в пятницу дал старт обратному отсчету времени, оставшегося до выборов в Госдуму восьмого созыва.

Как передает корреспондент ТАСС, руководство Центризбиркома после заседания комиссии, на котором утверждался календарный план думской избирательной кампании, запустило символические часы, отсчитывающие время до 19 сентября 2021 года.

Заседание комиссии, ставшее первым после старта федеральной избирательной кампании, завершилось российским гимном.

В четверг президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении выборов в Госдуму на 19 сентября 2021 года. Ввиду эпидемиологической ситуации в РФ Центризбирком предложил провести выборы в течение трех дней (17, 18 и 19 сентября), как позволяет избирательное законодательство.