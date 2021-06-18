Сурков считает, что Украину спасет лишь превращение ее в конфедерацию

ЛОНДОН, 18 июня. /ТАСС/. Бывший помощник президента России (2013-2020) Владислав Сурков считает, что Украину можно реформировать в качестве конфедерации, и это единственный способ положить конец ситуации, когда страна разрывается между Россией и Западом. Об этом он заявил в интервью газете Financial Times, опубликованном в пятницу.

"Украинцы очень хорошо знают, что в настоящий момент их страна в действительности не существует. Я говорил, что она может существовать в будущем. У нее есть национальная сущность. Но я задаюсь вопросом по поводу того, каковы должны быть [ее] границы. И это должно стать предметом международной дискуссии", - сказал Сурков, который в должности помощника президента России курировал украинское направление.

"Страна может быть реформирована как конфедерация, когда регионам будет дано много свободы, чтобы принимать решения за самих себя. Между двумя костями должна появиться мягкая ткань. Украина находится ровно между Россией и Западом, и геополитическое притяжение с обеих сторон будет разрывать Украину", - добавил экс-помощник президента РФ.

"Пока мы не достигнем такого исхода, борьба на Украине никогда не прекратится. Она может утихать, может вспыхивать, но она будет продолжаться, это неизбежно", - сказал Сурков в интервью.

О минских соглашениях

Экс-помощник президента назвал минские соглашения "первым законным разделением Украины", признав, что гордится своей ролью в подготовке этих договоренностей.

"Это была первая геополитическая контратака со стороны России [против Запада], и такая решающая. Это была честь для меня", - сказал Сурков.

"Могло ли все быть сделано лучше? Конечно, могло, но мы имеем то, что имеем", - добавил он.

О Суркове

Сурков был назначен помощником президента России в сентябре 2013 года. Курировал Управление администрации президента РФ по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ, Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия. После государственного переворота на Украине зимой 2014 года стал также курировать украинское направление и вопросы урегулирования конфликта в Донбассе.

Канал общения между РФ и США по Украине поддерживался Сурковым и спецпредставителем Госдепартамента Куртом Волкером, но перестал действовать, когда в 2019 году Волкер покинул пост спецпредставителя по Украине. В 2020 году президент РФ Владимир Путин освободил от должности Суркова. Украинскую тему в Кремле курирует заместитель руководителя администрации главы государства Дмитрий Козак.