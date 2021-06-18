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Замглавы МИД РФ обсудил с советником премьера Британии ситуацию на Ближнем Востоке

Особое внимание стороны уделили обстановке в Сирии, Ливии и в палестино-израильском урегулировании

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин и советник премьер-министра Великобритании по международным делам, заместитель советника премьера страны по национальной безопасности Дэвид Куори обсудили в пятницу по телефону ситуацию в Ближневосточном регионе.

"Была подробно рассмотрена текущая ситуация в Ближневосточном регионе в свете взаимодействия России и Великобритании в СБ ООН. Особое внимание уделено обстановке в Сирии, Ливии и в палестино-израильском урегулировании", - говорится в сообщении МИД РФ.

Теги
ВеликобританияРоссияВершинин, Сергей Васильевич
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