Замглавы МИД РФ обсудил с советником премьера Британии ситуацию на Ближнем Востоке

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин и советник премьер-министра Великобритании по международным делам, заместитель советника премьера страны по национальной безопасности Дэвид Куори обсудили в пятницу по телефону ситуацию в Ближневосточном регионе.

"Была подробно рассмотрена текущая ситуация в Ближневосточном регионе в свете взаимодействия России и Великобритании в СБ ООН. Особое внимание уделено обстановке в Сирии, Ливии и в палестино-израильском урегулировании", - говорится в сообщении МИД РФ.