Замглавы МИД РФ обсудил с координатором ООН оказание гуманитарной помощи Сирии

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин и региональный координатор Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН по сирийскому кризису Муханнад Хади обсудили в пятницу на встрече оказание гуманитарной помощи республике.

"Состоялось развернутое обсуждение ситуации в Сирии с акцентом на мобилизацию комплексного международного гуманитарного содействия всем нуждающимся на всей территории страны без политизации, дискриминации и предварительных условий", - говорится в сообщении МИД РФ.

Как указали на Смоленской площади, стороны подчеркнули необходимость соблюдения норм международного гуманитарного права и уважения суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности Сирии при обсуждении и решении вопросов оказания помощи сирийцам, в том числе в Совете Безопасности ООН.