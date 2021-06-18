Депутата гордумы Пензы выдвинули кандидатом в губернаторы области от Партии пенсионеров

ПЕНЗА, 18 июня. /ТАСС/. Депутат городской думы Пензы, председатель правления реготделения Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Петр Чугай выдвинут кандидатом в губернаторы Пензенской области на выборах, которые пройдут 19 сентября. Как сообщил ТАСС Чугай, решение об этом было принято на общем собрании регионального отделения партии в пятницу.

"По моему выдвижению 14 человек проголосовало за, четверо - против. Я начал готовить документы для подачи в облизбирком. В понедельник-вторник планирую [подать документы]", - отметил Чугай.

Ранее документы для участия в выборах губернатора Пензенской области подал врио главы региона Олег Мельниченко, выдвинутый кандидатом от партии "Единая Россия".

В 2020 году Чугай принимал участие в выборах губернатора Пензенской области, по итогам которых занял последнее место, набрав 1,48% голосов избирателей.

Выборы губернатора Пензенской области пройдут 19 сентября. Бывший глава региона Иван Белозерцев, победивший на выборах в 2020 году, был задержан 21 марта по делу о получении взятки в размере более 31 млн рублей и заключен под стражу. Белозерцев был отстранен от должности губернатора в связи с утратой доверия президента. 26 марта президент России Владимир Путин назначил врио главы региона Олега Мельниченко, который с 2017 года занимал пост сенатора от Пензенской области.