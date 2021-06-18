Захарова: ликвидация русскоязычного канала LTV7 в Латвии является актом языковой агрессии

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Москва воспринимает планы ликвидации русскоязычного канала LTV7 на Общественном телевидении Латвии как очередной акт языковой агрессии властей против собственного населения и призывает международные организации отреагировать на эту репрессивную политику. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Воспринимаем информацию о планирующейся ликвидации русскоязычного канала LTV7 на Общественном телевидении Латвии как очередной акт непрекращающейся языковой агрессии латвийских властей против значительной части собственного населения. Напомним, речь идет о единственном телеканале, вещавшем порядка 30 лет на русском языке на всей территории Латвии, - говорится в документе. - Призываем профильные международные организации и правозащитное сообщество решительным образом отреагировать на репрессивную политику Латвийской Республики в области медиарегулирования, указав на недопустимость попрания прав собственных граждан".

Захарова отметила, что позиция руководства Латвии о приоритете английского, а не русского языка в стране противоречит принципам демократии и гражданского общества, а также международным обязательствам Риги. Дипломат напомнила, что порядка 40% населения Латвии предпочитают получать информацию и общаться на русском языке.

"Данным откровенно политизированным решением власти страны также дезавуируют ранее озвученные ими заверения в том, что запрет на ретрансляцию на территории государства передач "РТР-Планета" и RT якобы не скажется на представленности русского языка в его медиапространстве и доступе русскоязычной аудитории страны к информации на родном языке. Это в очередной раз подтверждает ангажированный характер подобных шагов и явное намерение руководства страны вытеснить русский язык из всех сфер общественной жизни Латвии", - резюмировала Захарова.

Ранее в пятницу стало известно, что русскоязычное эфирное вещание Латвийского телевидения (ЛТВ) прекращает работу и полностью переходит в интернет. Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) Латвии до этого запретил ретрансляцию на территории республики 16 российских телеканалов. Кроме того, НСЭСМИ принял решение запретить с 15 февраля на год ретрансляцию телеканала "Россия-РТР" на территории Латвии. Процедуру ограничения работы этого телеканала, который зарегистрирован в Швеции, на территории Латвии ведомство начало еще в июле прошлого года.