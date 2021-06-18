Выборы депутатов Новгородской областной думы назначили на 19 сентября

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 18 июня. /ТАСС/. Депутаты Новгородской областной думы назначили на заседании в пятницу дату выборов в региональный парламент на 19 сентября 2021 года.

"Назначить дату выборов депутатов Новгородской областной Думы седьмого созыва на 19 сентября 2021 года. <...> В соответствии с действующим законодательством, выборы депутатов регионального парламента назначаются Новгородской областной Думой. Соответствующее решение должно быть принято не ранее чем за 100 дней и не позднее, чем за 90 дней до дня голосования", - сказала спикера думы Елена Писарева.

В этот раз выборы пройдут по новым правилам, принятым в феврале этого года. Тогда Новгородская областная дума уменьшила число депутатов, проходящих в думу по партийным спискам, на четыре позиции. Эти места передали одномандатникам. Таким образом, число депутатов по одномандатным округам в думе нового созыва составит 20 человек, в то время как депутатов по партийным спискам останется 12.

Выборы в областной парламент состоятся в единый день голосования вместе с выборами региональных и муниципальных органов власти в РФ. Предыдущие парламентские выборы проходили в России в сентябре 2016 года.