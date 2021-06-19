"Единая Россия" на съезде утвердит кандидатов и проект программы к думским выборам

Съезд пройдет в Экспоцентре на Краснопресненской набережной в Москве. "Делегаты съезда утвердят список кандидатов, которые представят "Единую Россию" на выборах в сентябре, а также основные направления предвыборной программы партии", - проинформировала пресс-служба единороссов.

Указ о выборах в нижнюю палату парламента президент РФ Владимир Путин подписал 17 июня, его официальная публикация в тот же день дала старт федеральной избирательной кампании. Российское законодательство предусматривает, что политические партии, участвующие в думских выборах, в течение 25 дней после начала кампании должны провести съезды для выдвижения своих кандидатов по федеральным спискам и одномандатным округам.

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Партия парламентского большинства "Единая Россия" проведет в субботу съезд, на котором утвердит проект программы и списки кандидатов на сентябрьские выборы в Госдуму.

Что изменится на выборах в Госдуму РФ в 2021 году

Как сообщила пресс-служба Кремля, президент РФ Владимир Путин выступит на съезде и "обозначит ключевые направления деятельности крупнейшей парламентской партии на ближайшие годы".

Пандемия коронавируса и введенные в связи с ней ограничительные меры в Москве наложили отпечаток на характер проведения съезда. Российское законодательство предусматривает очную форму проведения таких мероприятий, поэтому организаторы принимают строгие меры эпидемиологической защиты.

По данным пресс-службы партии, втрое сокращено число делегатов и гостей мероприятия, освещать которое на месте будет "сокращенный пул федеральных телеканалов, печатных и интернет-СМИ". В партии уточнили, что все прибывшие на съезд должны пройти ПЦР-тестирование и иметь при себе во время регистрации справку об отсутствии COVID-19, "также на площадке съезда будут дополнительно организованы пункты экспресс-тестирования и вакцинации, все желающие смогут сделать прививку".

Для всех делегатов и гостей обязательным является использование средств индивидуальной защиты, будут обеспечены нормы социального дистанцирования и регулярная дезинфекция помещений. К подготовке съезда привлечены специалисты Роспотребнадзора и Министерства здравоохранения РФ, уточнили в "Единой России".

В особых условиях пройдет и процедура тайного голосования делегатов: ее проведут в отдельно стоящем помещении Экспоцентра, потоки участников будут разделены, расстояние между голосующими строго регламентировано. В зоне голосования все участники смогут обработать руки санитайзерами, также дезинфицировать будут тач-панели, с помощью которых пройдет голосование, и все помещения, где установят обеззараживатели воздуха.

Кандидаты партии

Госдума состоит из 450 депутатов, половина из которых избирается по федеральному списку, другая половина - по одномандатным округам. Список партии, согласно закону, включает от 200 до 400 кандидатов, он разбивается на общефедеральную часть, в которую могут войти до 15 человек, и региональные группы числом не менее 35.

На предыдущих выборах 2016 года список "Единой России" возглавлял ее председатель Дмитрий Медведев, лишь его фамилия была включена в общефедеральную часть. Список был разбит на 36 региональных групп, многие из них объединяли несколько субъектов РФ.

Как сообщил ранее секретарь генсовета единороссов Андрей Турчак, в этом году число групп будет увеличено до 58-60 таким образом, чтобы каждая группа "максимально совпадала с административными границами регионов". При этом он уточнял, что объединение ряда регионов в одну группу не является свидетельством их электоральной слабости, а происходит по причине малого числа избирателей на той или иной территории.

"Единая Россия" формирует списки кандидатов на основании результатов предварительного голосования (так называемых праймериз), которое провела в мае, его победители войдут в итоговые списки по региональным группам. При этом, например, лидеры всего списка и его региональных групп могут быть включены в число кандидатов решением съезда, минуя процедуру праймериз. Как заявлял Турчак, региональные группы списка могут возглавить губернаторы-единороссы, министры и другие "политические тяжеловесы".

На этих выборах партия намерена выставить кандидатов во всех 225 одномандатных округах. Как пояснял секретарь генсовета, "невозможно, что кто-то пойдет самовыдвиженцем, но при поддержке партии, как и невозможно то, что партия не выставит где-то кандидатов".

В партии неоднократно подчеркивали, что задачей на предстоящих выборах является получение более 300 мандатов, что позволит ей сохранить конституционное большинство в Госдуме (по итогам выборов 2016 года единороссы получили 343 депутатских места). При этом, по словам Турчака, состав будущей фракции должен обновиться примерно на 50%.

Программа партии

На выборы в Госдуму, которые прошли в сентябре 2016 года, "Единая Россия" шла с программой "Успех каждого - успех России", состоящей из восьми тематических разделов по ключевым направлениям жизни российского общества.

Выступая 9 июня на совместном заседании высшего и генерального советов партии, Дмитрий Медведев напомнил, что за прошедшие годы партией сделано немало, однако в преддверии выборов следует "критически оценить проделанную работу, подготовить новую программу с учетом нынешней ситуации, опыта, изменившихся обстоятельств". Он также поставил задачу "сделать партию открытой для любого человека, которому нужна поддержка".

В основу программы-2021 будет положено послание президента РФ Федеральному собранию, в котором в том числе были учтены предложения "Единой России".

По словам первого замглавы думской фракции единороссов Андрея Исаева, в проекте программы традиционный "государственный" раздел будет объединен с социальным разделом, поскольку партия ставит перед собой задачу взглянуть на государственное устройство через призму удобства государства для человека. Он пояснил, что одним из лейтмотивов программы должна стать ее ориентированность на человека, подразумевающая в том числе предоставление социальных услуг в максимально удобной форме, развитие онлайн-сервисов в судебной системе, развитие современных технологий в медицине, преодолений цифрового неравенства.

Центральным пунктом проекта программы, отметил Исаев, станет снижение бедности, механизмами которого могут стать в том числе обеспечение эффективной адресной социальной помощи, развитие системы социальных контрактов, реформирование трудового законодательства и системы оплаты труда, прежде всего в бюджетной сфере.

Как пояснял ранее Турчак, фактически съезд партии пройдет в три этапа: на первом, июньском, программа будет принята за основу, затем она должна быть доработана с учетом предложений и замечаний из регионов и принята в окончательном виде в августе. Третий этап пройдет уже после выборов и будет посвящен подведению и анализу их результатов.