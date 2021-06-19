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ЛДПР выдвинула Дегтярева на выборы губернатора Хабаровского края

Один из членов партии заявил на конференции, что решение принято единогласно
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев Александр Щербак/ТАСС
Описание
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев
© Александр Щербак/ТАСС

ХАБАРОВСК, 19 июня. /ТАСС/. Члены партии ЛДПР выдвинули врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева в качестве своего кандидата на выборы в главы региона, передает ТАСС с внеочередной конференции регионального отделения партии.

"Принято единогласно", - сказал один из членов партии на конференции.

Президент РФ Владимир Путин 20 июля 2020 года подписал указ об отставке в связи с утратой доверия губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который руководил регионом с сентября 2018 года. Врио главы региона был назначен Дегтярев, возглавлявший до этого комитет Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи.

В четверг на встрече с президентом Дегтярев заявил о том, что готов продолжить работу на посту главы региона, если жители края доверят это ему. В свою очередь, глава государства пожелал ему успеха в будущей предвыборной кампании. В пятницу Дегтярев объявил о своем выдвижении в губернаторы.

Ранее со своими кандидатами в губернаторы Хабаровского края определились КПРФ, партия "Зеленые", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость и "Справедливая Россия - за правду". Коммунисты выдвинули кандидатом первого секретаря Хабаровского краевого комитета КПРФ Петра Перевезенцева, "Зеленые" - предпринимателя Микаеля Багдасаряна, Российская партия пенсионеров за социальную справедливость - председателя правления реготделения партии Владимира Парфенова, а "Справедливая Россия - за правду" - телеведущую Марину Ким. Досрочные выборы губернатора региона пройдут 19 сентября, в единый день голосования.

Теги
Дегтярев, Михаил ВладимировичХабаровский край
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