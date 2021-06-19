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ЛДПР выдвинет Пиляева и Федчишина на выборы в Госдуму от Хабаровского края

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября

ХАБАРОВСК, 19 июня. /ТАСС/. Партия ЛДПР выдвинет Ивана Пиляева и Александра Федчишина на выборы в Госдуму от Хабаровского края. Об этом сообщил врио губернатора региона Михаил Дегтярев на внеочередной конференции регионального отделения партии в субботу.

"Иван Пиляев - человек молодой, избран всего как полтора года, человек достойный. Съезд нашей партии будет рекомендовать его к выдвижению по 70 округу. <...> Он всего полтора года работает, многое сделал, но предстоит доделать", - сказал Дегтярев.

Пиляев является депутатом Госдумы от ЛДПР по 70 округу. Он был избран в 2019 году.

"Хочу поделиться соображениями руководства на 69 округ: планируется к выдвижению съездом в Москве Александр Федчишин, наш коллега, хабаровчанин, наша молодежь. Пойдем на выборы в Государственную думу с молодежью", - добавил Дегтярев. Федчишин - депутат Хабаровской городской думы.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. В Хабаровском крае также состоятся выборы губернатора региона, довыборы депутата в Законодательной думу края седьмого созыва по Транспортному одномандатному избирательном округу. На довыборы от ЛДПР, по словам главы региона, пойдет заместитель председателя совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата Хабаровского края Андрей Веретенников.

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