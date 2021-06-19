Руденя определится с участием в выборах главы Тверской области после съезда единороссов

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Губернатор Тверской области Игорь Руденя после съезда "Единой России", который проходит в субботу в Москве, определится по вопросу о своем участии в выборах главы региона.

"Ответить смогу после съезда, но все необходимые итерации делаются. После съезда сможем более четко определиться по этому вопросу", - заявил он в субботу ТАСС в кулуарах съезда единороссов.

Выборы главы Тверской области должны пройти в единый день голосования 19 сентября 2021 года. Руденя возглавляет регион с 2016 года.