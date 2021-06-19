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Источник: Екатерина Гордон будет выдвигаться в Думу от "Справедливой России - За правду"

Юрист наряду с другими кандидатами в Госдуму также может принять участие в партийной инициативе "1 000 городов", посвященной экономическому развитию регионов страны

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Юрист Екатерина Гордон будет баллотироваться в Госдуму от партии "Справедливая Россия - За правду". Об этом в субботу сообщил ТАСС источник, близкий к руководству партии.

"Планируется, что Екатерина Гордон будет выдвигаться от нашей партии. Вероятность ее выдвижения высокая", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе справороссов ТАСС подтвердили, что кандидатура Гордон обсуждается. "Она рассматривается и в список (в одну из территориальных групп), и в одномандатный округ", - уточнили в пресс-службе.

Собеседник ТАСС добавил, что Гордон наряду с другими кандидатами в Госдуму может принять участие в партийной инициативе "1 000 городов", посвященной экономическому развитию регионов страны. Соответствующий проект в субботу был представлен в Сургуте на встрече сопредседателя "Справедливой России - За правду" Захара Прилепина с мэром города Андреем Филатовым.

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