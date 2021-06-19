Путин заявил, что "Единая Россия" показала способность к обновлению и постоянному развитию

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" демонстрирует способность к обновлению и постоянному развитию, проявляет ответственность и патриотический настрой. Такое мнение президент РФ Владимир Путин высказал, выступая в субботу на съезде партии.

"Партия достойно выдержала конкуренцию на выборах всех уровней, показала способность к обновлению и постоянному развитию. В текущей работе и в принятии решений, ключевых для нашего Отечества, проявила и проявляет ответственность и патриотический настрой", - сказал президент, поблагодарив за это членов "Единой России".

Путин напомнил, что в декабре 2021 года партия отметит свое двадцатилетие. По его мнению, за эти годы был успешно пройдет этап становления, обретения сторонников. "Конечно, столько лет быть самой крупной политической силой такой большой страны означает и огромный груз ответственности. Это означает, что вы, уважаемые коллеги, те, кто работает на местах, несете эту ответственность перед людьми, празднуете вместе со страной ее победы и разделяете то, что не получилось, ответственность за это несете", - сказал президент, подчеркнув, что "это серьезный груз". Глава государства отметил, что повседневная жизнь "не состоит из праздников ежедневных", поэтому отвечать приходится тем, кто взялся за решение задач, стоящих перед страной.

Президент констатировал, что на данный момент "Единая Россия" уверенно занимает лидерские позиции, располагает большинством практически во всех законодательных и представительных муниципальных органах власти. Он также напомнил, что в каждом регионе, городе и поселке партийцы должны опираться на своих единомышленников, на людей, которые стремятся созидать и приносить пользу. По мнению Путина, это мощный ресурс, который служит реальным интересам граждан РФ, обеспечивает стабильность, устойчивость политической системы, что крайне значимо для политического общества и страны.

Глава государства напомнил, что основные задачи, которые необходимо реализовывать, связаны со сбережением народа, с повышением благополучия и качества жизни людей во всех регионах РФ.

"Единой России" принадлежит важная роль в консолидации общества вокруг общенациональной повестки, уверен Путин.