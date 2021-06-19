Путин заявил, что к партии власти неизбежно "липнут" случайные люди

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Случайные и нечистоплотные на руку люди постоянно "липнут" к правящей партии страны, заявил в субботу президент РФ Владимир Путин на съезде партии "Единая Россия".

"К партии, находящейся у власти, неизбежно, мы говорим об этом постоянно, липнут, пытаются прислониться всякого рода люди, которые на самом деле далеки от того, чтобы работать на интересы людей. Случайные по сути своей и порой нечистоплотные на руку. Как раз для того, чтобы к этой руке побольше прилипало", - заявил президент РФ.

Путин также призвал партию не останавливаться в своем развитии. "Очевидно и то, что для правящей партии в любой стране всегда высоки риски обрасти казенной коркой, застыть в своем развитии. Но хотел бы еще раз напомнить - нужно это помнить и понимать. Ранее заслуженный авторитет, каким бы он ни был, сам по себе работать не будет. Забронзоветь значит остановиться, а остановиться значит проиграть", - сказал он.