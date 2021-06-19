Путин призвал россиян в высшей степени ответственно подходить к выбору депутатов Госдумы

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин, выступая в субботу на съезде "Единой России", призвал граждан России ответственно подходить к выбору депутатов Государственной думы.

"Для всех граждан страны и общества наступил важный и крайне ответственный период. Я бы хотел обратиться ко всем гражданам России: исходить из того, что формирование главного представительного органа, законодательного органа страны - это очень важный этап в жизни нашего государства, - сказал он. - Да, депутаты Государственной думы не занимаются совсем уж яркой работой, не принимают управленческих решений, но депутаты всех уровней формируют правовой базис, основу, на которой формируется вся государственная политика, и в этом смысле подходить к выборам своих кандидатов любой гражданин должен в высшей степени ответственно".

Думские выборы должны пройти честно и открыто, подчеркнул президент. "Наша общая задача - сделать все, чтобы выборы прошли открыто, честно и в соответствии с законом, чтобы их результаты выражали истинную волю народа, пользуясь безусловным доверием со стороны граждан страны", - сказал он. Путин подчеркнул, что избирательная кампания - это всегда испытание в том числе для политической системы в целом, которая проверяется на прочность, эффективность. "У "Единой России" здесь особая роль. Партия-лидер обязана быть примером создания атмосферы открытого, конкурентного политического состязания", - отметил президент.

"С вас будет особый спрос, и это справедливо. Вы - влиятельная политическая сила, влиятельная партия, партия большинства, а значит, и отвечаете за все. Потому нужно быть готовыми к разговорам не только на удобные, выигрышные темы, но и к нелицеприятным оценкам", - добавил Путин. Он уточнил, что люди в большинстве этих претензий правы. "С ними нужно разговаривать, прислушиваться, делать выводы, не бояться критики, не убегать от острых тем. Тем более, что у "Единой России" есть чем отчитаться перед избирателями", - сказал Путин.

Он отметил, что партия сделала немало, надо уверенно, аргументировано отстаивать свою позицию. "Открыто, по-честному разговаривать с людьми, и все получится", - заключил Путин.

Высокая планка

Президент также заявил, что победа на выборах - не самоцель для "Единой России", приоритетом которой является работа в интересах страны и ее народа. "Все партии, готовясь к выборам, сейчас определяют стратегию и тактику, рассчитывая показать максимальный результат. Уверен, что "Единая Россия" ставит перед собой самую высокую планку - подтвердить свое лидерство, добиться победы на выборах. И также не сомневаюсь, что для вас это не самоцель, ведь доверие общества - это колоссальная ответственность, обязанность и впредь работать добросовестно и эффективно, трудиться, добиваясь большего в интересах страны и нашего народа", - сказал он.

Путин отметил, что программа "Единой России" должна быть по-настоящему народной. "Надо обязательно советоваться с людьми. Не просто слышать их, а знать, сопереживать их проблемам, невзгодам, чувствовать сердцем, чем живет каждый конкретный рядовой гражданин Российской Федерации. [Надо] ставить интересы людей выше своих интересов, стремиться разобраться, помочь в каждой ситуации, и в соответствии с интересами людей расставлять приоритеты в своей работе. Потому что программа партии-лидера должна быть по-настоящему народной программой", - сказал он.

О выборах

Путин в четверг подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Указ был опубликован и вступил в силу, с этого момента избирательная кампания официально стартовала.

Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.